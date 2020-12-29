"Аэрофлот" возобновил полеты в Варшаву

ВАРШАВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновила грузопассажирские рейсы в Варшаву. Об этом корр. ТАСС сообщил во вторник пресс-секретарь аэропорта польской столицы имени Фредерика Шопена Петр Рудзкий.

По его словам, первый с весны нынешнего года прямой рейс авиакомпании "Аэрофлот" Москва - Варшава прибыл в польскую столицу в субботу. "С 26 декабря до 27 марта 2021 года рейсы "Аэрофлота" будут осуществляться каждую субботу", - сказал представитель варшавского аэропорта.

Билеты на самолет можно приобрести в обычном режиме. Рейсы осуществляются во второй половине дня. По информации корреспондента ТАСС, предложение пользуется большой популярностью.

Польская авиакомпания LOT, которая ранее также ранее осуществляла рейсы по маршруту Варшава - Москва - Варшава, "пока не запустила полеты в Москву", информировал Рудзкий.

Как напомнил пресс-секретарь аэропорта, в связи с эпидемиологической ситуацией все пассажиры, прилетающие в Польшу, должны пройти 10-дневную самоизоляцию. "Все пассажиры заполняют так называемые карты локализации пассажира", - отметил он и пояснил, что погранохрана собирает информацию о планируемом месте пребывания.

Полный запрет на международное авиасообщение, введенный Польшей в середине марта из-за пандемии, был отменен в ночь с 16 на 17 июня для стран Европейского союза и ряда других направлений. Россия была выведена из польского списка стран, с которыми запрещено авиасообщение, 2 сентября. Тем не менее до сих пор попасть в Польшу из-за пределов ЕС могут только дипломаты с семьями, иностранцы - супруги или дети польских граждан, а также обладатели права на постоянное или временное проживание, работу или учебу в стране.