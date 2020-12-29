Комиссия Мосгордумы поддержала законопроект об исполнении бюджета Москвы за 2019 год

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала законопроект об исполнении московского бюджета за 2019 год, рекомендовала столичному парламенту принять его в первом чтении и, при отсутствии поправок, в целом. Об этом сообщила в понедельник председатель комиссии Людмила Гусева.

"Комиссия рекомендует Московской городской думе принять законопроект в первом чтении и, при отсутствии поправок, в целом", - сказала Гусева в ходе заседания комиссии.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова сообщила, что объем доходов бюджета в 2019 году составил 2 трлн 630,9 млрд рублей, что на 10,7% выше поступлений 2018 года. План по доходам выполнен на 105,1%. По ее словам, объем поступивших в бюджет Москвы налоговых доходов составил 2 трлн 281 млрд рублей, что на 11,6% больше, чем в 2018 году. Почти 90% налоговых доходов обеспечены поступлениями налога на доходы физических лиц (1 трлн 38 млрд рублей) и налога на прибыль организаций (867 млрд рублей).

О расходах

Расходы бюджета исполнены в сумме 2 трлн 685 млрд рублей, или 96,4% от бюджетных назначений. Доля расходов на реализацию государственных программ составила 94%, на их финансирование направлено 2 трлн 522 млрд. Зяббарова подчеркнула, что все установленные социальные обязательства в 2019 году исполнены городом в полном объеме.

"Если говорить о социальной сфере в целом, то доля финансового обеспечения государственных программ социальной направленности составила более 50% от общего объема расходов, а абсолютная сумма - 1 трлн 355 млрд рублей. <…> В целом по всем программам в отчетном году увеличены ассигнования на оплату труда в учреждениях бюджетной сферы. Объем финансирования заработной платы бюджетников в целом составляет почти 480 млрд рублей", - отметила руководитель департамента финансов.

При этом она подчеркнула, что в расходной части бюджета не все запланированные ассигнования были использованы в полном объеме. "Неполное освоение средств сложилось в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур при осуществлении закупок с заявительным характером отдельных расходов, с оплатой за фактически выполненные работы. Кроме того, у нас сложилась и экономия по расходам на обслуживание государственного долга. Особо подчеркну, что никаких ограничений для полного использования запланированных ассигнований не существовало. Все расходы были обеспечены источником финансирования", - уточнила Зяббарова.

Дефицит бюджета

Руководитель столичного департамента финансов отметила, что дефицит бюджета в 2019 году составил 54 млрд рублей. "Покрытие дефицита осуществлялось за счет собственных источников, остатков, переходящих на начало года, и возвратов ранее выданных бюджетных кредитов. Объем государственного долга в течение 2019 года не изменился, и на 1 января 2020 года мы вышли с объемом государственного долга в сумме 30 млрд рублей. В структуре долга имелся один облигационный займ со сроком погашения в 2022 году", - добавила Зяббарова.