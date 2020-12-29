Комиссия Мосгордумы поддержала сокращение бюджета столичного парламента на 21% в 2021 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Комиссия Мосгордумы по экономической политике и финансам одобрила проект постановления "О смете расходов на обеспечение деятельности Московской городской думы в 2021 году", согласно которому общий объем бюджетных ассигнований на 2021 год составляет 1,827 млрд рублей, что на 21% меньше по сравнению с прошлым годом.

В ходе заседания комиссии руководитель аппарата Мосгордумы Всеволод Тимофеев сообщил, что общий объем бюджетных ассигнований на 2021 год составляет 1 млрд 827 млн 240 тыс. рублей, что на 21% меньше по сравнению с прошлым финансовым годом. "Изменение объема финансового обеспечения обусловлено прекращением права оперативного управления думы на недвижимое имущество и объекты инженерно-коммунального назначения", - уточнил Тимофеев.

По его словам, на оплату труда лиц, замещающих государственную должность города Москвы и государственных гражданских служащих, в том числе помощников и советников депутатов, предусмотрено около 1,4 млрд рублей - это почти 78% от общего объема средств.

Он отметил, что в смете расходов предусмотрено увеличение или индексация на 3,5% размеров окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы в соответствии с законом о бюджете Москвы на следующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен) и производится в порядке и сроки, установленные указом мэра Москвы.

"На выплату компенсации за медицинское обслуживание депутатов, их помощников и гражданских служащих аппарата Московской городской думы, а также членов их семей предусмотрены 56 млн 147 тыс. рублей или 3% от общего объемы сметы. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности думы в 2021 году, сократился на 67% и составил 238 млн 849 тыс. рублей или 13% от общего объема бюджетных ассигнований. Это на 486 млн 430 тыс. рублей ниже аналогичных направлений расходования в 2020 году", - добавил Тимофеев.

По итогам заседания комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендует столичному парламенту принять законопроект в первом чтении и при отсутствии поправок в целом. За данное решение проголосовали семь депутатов, против - три депутата, воздержавшихся не было.