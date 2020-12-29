Трутнев обратился к властям КНР с просьбой снять ограничения на экспорт рыбы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев обратился к властям Китая с просьбой о снятии ограничений на экспорт рыбы. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе аппарата полпреда.

"Юрий Трутнев обратился к китайской стороне с просьбой о снятии ограничений на экспорт рыбной продукции. Соответствующее письмо от зампредседателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО было отправлено на имя заместителя премьера Госсовета КНР, сопредседателя российско-китайской Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока Китайской Народной Республики Ху Чуньхуа", - отметили в полпредстве.

В рамках обращения Трутнев отметил важность противоэпидемиологических мероприятий, проводимых китайской стороной в пунктах пропуска через государственную границу. Вместе с этим, добавили в пресс-службе, российская сторона выражает озабоченность в связи с закрытием морских портов, главным образом Далянь и Циндао, для приемки российской рыбной продукции.

"Российская сторона просит принять меры по возобновлению приема российской рыбной продукции в портах КНР. Юрий Трутнев заверил китайских коллег, что российская сторона примет исчерпывающие меры для недопущения случаев трансграничного распространения инфекции экипажами судов или экспортируемой продукцией", - сказано в сообщении.

Ранее, добавили в пресс-службе, китайской стороной было принято решение об ограничении количества пропускаемых транспортных средств через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на российско-китайской границе.