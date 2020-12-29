Роль председателя конференции ОПЕК в 2021 году будет исполнять Ангола

ТАСС, 29 декабря. Африканская республика Ангола будет исполнять функции председателя конференции ОПЕК в 2021 году, сменив в этой роли Алжир, сообщил ТАСС один из делегатов в ОПЕК.

В частности, министр нефти и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Педру Азеведу выступит с приветственной речью на министерской встрече стран ОПЕК+ 4 января 2021 года.

Ангола - относительно не крупный производитель нефти в ОПЕК. Средняя добыча нефти в стране составляет 1,37 млн баррелей в сутки (б/с), почти весь этот объем идет на экспорт, следует из данных на сайте ОПЕК.

Ангола в целом не плохо выполняет соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. По условиям договоренностей, республика должна с июля по декабрь снизить добы Весной 2020 года страны ОПЕК+ договорились о рекордном в истории сокращении добычи нефти на 9,7 млн б/с на фоне резкого падения цен на нефть. На следующем этапе, в августе, сокращение было зафиксировано на уровне 7,7 млн б/с. С января 2021 года снижать добычу планировалось уже на 5,8 млн б/с, однако из-за второй волны пандемии COVID-19 странам ОПЕК+ пришлось пересмотреть свои договоренности.

С января 2021 года восстановление добычи будет продолжаться, но постепенно - участники альянса договорились ежемесячно увеличивать производство не более чем на 0,5 млн б/с. Суммарно страны ОПЕК+ должны нарастить добычу на 2 млн б/с нефти, на 348 тыс. б/с от уровня 1,53 млн б/с (базовый уровень определен по состоянию на октябрь 2018 года). Если в мае, когда соглашение только начиналось, Ангола смогла сократить добычу нефти только на 78% от плана, то в июле показатель уже составил 98%, а с сентября превышал 100%.

В 2020 году роль председателя конференции ОПЕК выполнял Алжир, в 2019-м - Венесуэла.