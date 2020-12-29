МЭР готово рассмотреть на подкомиссии вопрос роста экспортных пошлин на металлопродукцию

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития готово обеспечить незамедлительное рассмотрение в рамках подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию вопрос увеличения экспортных пошлин на металлопродукцию в случае, если Минпромторг посчитает это целесообразным. Об этом говорится в письме главы Минэкономразвития Максима Решетникова в адрес главы Минпромторга Дениса Мантурова (ТАСС ознакомился с содержанием письма).

Ранее, 18 декабря, подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции признала целесообразным установить ставки экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов в размере 5%, но не менее €45 за тонну сроком на шесть месяцев.

"Подкомиссией поручено Минпромторгу России провести анализ на предмет целесообразности увеличения экспортных пошлин на металлопродукцию и в случае необходимости внести соответствующие предложения на рассмотрение подкомиссии. Выражаем готовность при поступлении таких предложений со стороны Минпромторга России обеспечить их незамедлительное рассмотрение в рамках подкомиссии", - говорится в письме.

В письме также отмечается, что в III квартале 2020 года Минэкономразвития фиксировало резкий рост цен на металлопродукцию. "Так, цена арматуры диаметром 12 мм на условиях поставки в Москву в декабре 2020 года составила 42,8 тыс. рублей за тонну без НДС, что почти на треть больше, чем в аналогичном периоде 2019 года", - указывает глава Минэкономразвития. По мнению министра, на рост цены оказывают влияние такие факторы, как восстановление спроса после кризиса, вызванного ограничениями из-за COVID-19, а также резкий рост цен на металлургическое сырье. В письме указывается, что стоимость железной руды в декабре 2020 года достигла значения 6,7 тыс. рублей за тонну без НДС, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Сложившаяся ситуация является следствием сокращения сбора лома в связи с пандемией, увеличения его экспорта из-за курсовой разницы и ограничения поставок Республикой Казахстан лома в Российскую Федерацию, введенного в мае 2020 года", - подчеркивает Решетников.