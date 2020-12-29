ФАС проверит металлотрейдеров в рамках расследования причин роста цен на металлопродукцию

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит металлотрейдеров в рамках расследования причин резкого роста цен на рынке металлопродукции, сообщил ТАСС источник.

"ФАС в свою проверку, которую сейчас ведет, добавит металлотрейдеров - все участники согласились с тем, что рост [цен] - у трейдеров в первую очередь", - рассказал собеседник агентства.

Ведомство уже сейчас ведет проверку на рынке металлопродукции, но выводов пока нет, ФАС будет вмешиваться в работу рынка только в случае сговора, уточнил источник ТАСС.

Источник также сообщил, что Минпромторг РФ может рекомендовать девелоперам заключать прямые долгосрочные договоры с металлургами, чтобы избежать роста цен на металлопродукцию.

"Решили в итоге создать рабочую группу; рекомендовать девелоперам заключать прямые контракты (повышение ведь было и есть на споте); создать список компаний, которые строят под госзаказы и передать напрямую металлургам, чтобы подписали долгосрочные контракты", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, Минпромторг в ходе совещания отметил, что стройматериалы занимают малую долю в себестоимости строительства. В связи с этим даже повышение цены металлопродукции на 30% приведёт к росту стоимости квадратного метра жилья не более чем на 2%, говорится в материалах министерства, с которыми ознакомился источник ТАСС.