Хуснуллин заявил, что безбарьерная система оплаты проезда может появиться на трассе М-4

МОСКВА, 29 декабря./ТАСС/. Безбарьерная система взимания платы за проезд "свободный поток" (free flow) может в будущем появиться не только на ЦКАД, но и на трассе М-4 "Дон", сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время прямого эфира в Instagram.

"Я думаю, что будет. Кстати, у нас ЦКАД [оплачивается] по системе Free flow, то есть "свободный поток" - не надо останавливаться, оплачивать, по номерам будет проходить оплата. Я думаю, что на М-4 "Дон" такую систему применим", - сказал Хуснуллин.

По его словам, госкомпания "Автодор", под управлением которой находится трасса М-4, уже прорабатывает этот вопрос.

Free flow - система взимания платы без шлагбаумов. Автомобили без остановок проезжают через рамку с оборудованием фиксации проезда. Оплата производится с лицевого счета пользователя по транспондеру или с помощью распознавания государственных регистрационных номерных знаков. Водители без транспондера могут оплатить проезд на сайте оператора в личном кабинете.