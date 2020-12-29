Правительство сократит число заместителей министра финансов и экономического развития

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о сокращении числа заместителей министра финансов РФ с 12 до 10, а заместителей министра экономического развития - с 14 до 11. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Разрешить Министерству финансов Российской Федерации иметь 10 заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра и одного статс-секретаря - заместителя министра, а также в структуре центрального аппарата до 30 департаментов по основным направлениям деятельности министерства", - говорится в документе.

Кроме того, в рамках объявленной оптимизации госаппарата главе Минэкономразвития Максиму Решетникову необходимо сократить число заместителей до 11. "Разрешить Министерству экономического развития Российской Федерации иметь 11 заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра и одного статс-секретаря - заместителя министра, а также в структуре центрального аппарата до 37 департаментов по основным направлениям деятельности министерства", - отмечается в постановлении.

В настоящий момент у главы Минэкономразвития 14 заместителей, в том числе два первых замминистра и один статс-секретарь - заместитель министра.

Во вторник правительство России объявило о том, что при реформе госаппарата под сокращение попадут 37 заместителей руководителей федеральных органов власти. Всего же реформа коснется 45 министерств и ведомств, работу которых курирует кабмин.