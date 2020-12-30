ПФР в 2022 году проинформирует 29,6 млн россиян старше 45 лет об их пенсионных правах

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) с 2022 года начнет автоматически информировать россиян в возрасте от 45 лет до времени выхода на пенсию об их правах. Первая автоматическая рассылка коснется 29,6 млн граждан, рассказал в интервью ТАСС глава фонда Максим Топилин.

"Сейчас мы ведем активную работу для подготовки сервисов и программного обеспечения, потому что все должно происходить автоматически. Первый пакет коснется граждан от 45 лет до пенсионного возраста. По нашим расчетам, в первый год уведомления получат 29,6 млн человек. Это не потребует дополнительных средств, механизм будет реализовываться в рамках бюджета ПФР", - сказал он.

Топилин отметил, что уже сейчас каждый гражданин может проверить свои пенсионные права, место и стаж работы, количество накопленных пенсионных коэффициентов.

"Как только человеку исполнится 45 лет, в его личный кабинет на портале госуслуг придет сообщение, какая у него пенсия могла бы быть в данный момент и как ее можно увеличить. И потом такое письмо будет приходить через каждые три года до выхода на пенсию. Наша задача заключается в том, чтобы стимулировать людей интересоваться этой темой, понимать и предпринимать усилия для того, чтобы увеличить пенсию, потому что зачастую люди просто не знают о своих пенсионных правах", - добавил собеседник агентства.