Мишустин утвердил выделение 4,7 млрд рублей на поддержку производителей муки и хлеба

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий частично компенсируют затраты на закупку зерна и реализацию готовой продукции. Как сообщает в среду пресс-служба российского кабмина, распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"На поддержку мукомолов и хлебопеков будет направлено 4,7 млрд рублей. Из них 2,9 млрд рублей пойдет на приобретение продовольственной пшеницы и 1,8 млрд рублей - на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям. Средства поступят в региональные бюджеты и позволят сохранить на приемлемом уровне цены на хлеб и хлебобулочные изделия", - говорится в сообщении.

Это решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента РФ Владимира Путина. Ранее глава государства указал, что необходимо своевременно реагировать на подорожание базовых продуктов.

Чтобы решить эту проблему, кабмин повысил пошлины на ряд сельхозтоваров, в том числе на пшеницу, подсолнечник, рапс, утвердил правила поддержки мукомолов и хлебопеков, обеспечил заключение специальных соглашений о стабилизации цен между участниками рынка и регуляторами.

Для оперативного реагирования на ситуацию была также создана рабочая группа под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.