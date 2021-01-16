Bloomberg: Apple начала разработку складного iPhone

ТАСС, 16 января. Компания Apple начала разработку смартфона со складным экраном. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его информации, рабочий процесс остается на стадии создания дисплеев, и прототипа складного iPhone у Apple еще нет.

Компания не определилась с размером складного экрана. Рассматривается, в частности, вариант дисплея диагональю 6,7 дюйма (около 17 см), как у iPhone 12 Pro Max.

У большинства экранов, которые тестирует Apple, невидимый шарнирный механизм складывания, то есть при открытии телефона экран становится цельным. Так же устроены, например, складные смартфоны Samsung - в отличие от аналогов компании Microsoft, у которых видимые шарниры соединяют две отдельные панели.

Как отмечает Bloomberg, складной iPhone, скорее всего, появится не скоро, а может и не появиться вовсе. Сейчас Apple сосредоточена на предстоящем в конце этого года выпуске своих новых флагманских устройств iPhone и iPad. Пандемия коронавируса усложнила разработку продукции, поскольку инженеры компании работают в офисах в Кремниевой долине только несколько дней в неделю и в ограниченной численности.