Проект финалистов конкурса "Цифровой прорыв" получил премию "Цифровые вершины"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Проект, улучшающий процесс обмена данными между организациями, разработанный финалистами конкурса для ИТ-специалистов "Цифровой прорыв", получил премию "Цифровые вершины" в номинации "Нацпроекты в цифре". Об этом сообщила ТАСС в субботу пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

"Победителем в номинации "Нацпроекты в цифре" стала команда [финалистов конкурса "Цифровой прорыв"] Exiting VIM, презентовавшая решение, которое позволяет агрегировать и передавать данные между организациями, определять основных потребителей данных и принимать управленческие решения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в рамках проекта было представлено несколько программных решений, созданных конкурсантами. В частности, команда "Ферма КИВИ" разработала цифрового помощника для формирования и контроля поручений на производстве, команда ITNavigator презентовала систему управления рационализаторскими предложениями для крупных корпораций. Также на высшую награду претендовало приложение команды Lam:Code для обучения английскому языку и платформа для формирования индекса IQ городов и регионов от команды НЕО.

Национальная премия "Цифровые вершины" вручается с 2016 года по инициативе РАНХиГС. "Цифровые вершины - 2020" состоялись под патронатом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей" - реализуется в рамках национального проекта "Образование". Главная цель - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. Первый конкурс начался в апреле 2019 года, второй - в марте 2020 года. Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет организации возглавляет президент РФ.