Парфенчиков: резиденты Арктической зоны России от Карелии будут развивать туризм

ТАСС, 17 января. Индивидуальные предприниматели, ставшие резидентами Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) от Республики Карелия, займутся развитием придорожного сервиса и туризма в Сегежском и Беломорском районах и выращиванием мидий в Белом море под Лоухами. Об этом сообщил в воскресенье глава региона Артур Парфенчиков на своей странице во "ВКонтакте".

"Карелия сегодня в числе лидеров по количеству резидентов Арктической зоны. Сейчас в федеральный реестр уже включено 10 компаний и индивидуальных предпринимателей. Так, Максим Семашков построит в Сегежском районе туристическую базу. Александр Журавлев займется обустройством многофункционального придорожного сервиса в Беломорском районе. А Илья Шкуринский, который реализует проект в Лоухском районе, уверен, что мидии, выращенные у нас, в Белом море, станут еще одним брендом Карелии", - написал Парфенчиков.

Глава региона уточнил, что в числе крупных инвестпроектов, заявленных резидентами АЗРФ, будет реализовано строительство целлюлозного завода, в который компания "Сегежа Запад" намерена вложить 86,2 млрд рублей, создание центра обработки данных компанией "Дата-центр Арктика-2" с общим объемом инвестиций 895 млн рублей, а также строительство компанией "Сегежа Норд" в Сегеже трехзвездочной гостиницы стоимостью 550 млн рублей.

"Сделать северные территории республики привлекательными для инвестиций и развития бизнеса, безусловно, помогли преференции, на которые могут рассчитывать резиденты Арктической зоны: от нулевого налога на прибыль и имущество до кредитов под минимальный процент", - отметил Парфенчиков.

В Карелии к Арктической зоне относятся шесть территорий, это Беломорский, Лоухский, Кемский районы, а также включенные недавно Сегежский, Калевальский районы и Костомукшский городской округ.

Ранее сообщалось, что лидером по привлечению новых инвестиций в регион от резидентов АЗРФ является Мурманская область, на ее долю приходится 39% новых инвестиций, далее следует Архангельская область - 15% от общего объема инвестиций, Республика Карелия - 14%.