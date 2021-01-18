Эксперт: механизм отложенных налоговых платежей поможет развитию ДФО и Арктики

ЯКУТСК, 18 января. /ТАСС/. Использование популярного в США механизма отложенных налоговых платежей в рамках государственно-частного партнерства поможет реализовать важнейшие инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке и в Арктике. Такое мнение выразил ТАСС доцент кафедры государственного управления и публичной политики Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственный службы, координатор Экспертного совета Экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики) Александр Воротников.

В конце прошлого года глава Минвостокразвития Алексей Чекунков анонсировал запуск нового механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) на Дальнем Востоке и в Арктике. По оценке ведомства, это позволит в ближайшие пять лет создать новые объекты на 500 млрд рублей.

"Одной из перспективных форм финансирования инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке и в Арктической зоне Российской Федерации в рамках ГЧП является использование механизма отложенных налоговых платежей (Tax Increment Financing - TIF). Суть TIF заключается в обеспечении возмещения расходов инвестора через специальные фонды, пополняемые за счет налоговых поступлений от доходов созданных и введенных в эксплуатацию инфраструктурных объектов", - сказал Воротников, отметив, что эта форма ГЧП широко распространена в мире, в частности, в США.

Он добавил, что обычно TIF используют при реализации проектов комплексного развития территорий, связанных с масштабным промышленным строительством, транспорта, здравоохранения, образования и экологии.

По словам Воротникова, проблем внедрения и использования арктической или дальневосточной концессии в России не существует. "Основные проблемы - это наличие кадров, компетентных в сфере ГЧП (как в государстве, так и бизнесе) и дальнейшее развитие законодательства и правоприменительной практики", - добавил эксперт.