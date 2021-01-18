Экспорт российского алюминия в январе - ноябре упал на 10,6%

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Объем экспорта российского алюминия в денежном выражении в январе - ноябре 2020 года снизился на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $3,827 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

В натуральном выражении экспорт алюминия сократился на 4,1% - до 2,43 млн тонн.

В ноябре экспорт алюминия в денежном выражении вырос на 62,3% к октябрю - до $506,8 млн, в натуральном - на 73,5%, до 349,2 тыс. тонн.

Крупнейшим производителем первичного алюминия в России является "Русал". В 2019 году компания произвела 3,76 млн тонн алюминия.

Экспорт плоского проката

Экспорт Россией плоского проката из железа и нелегированной стали в январе - ноябре 2020 года вырос на 8,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил 6,95 млн тонн.

В денежном выражении экспорт плоского проката сократился на 6,5%, до $3,29 млрд.

Импорт плоского проката из железа и нелегированной стали за отчетный период в натуральном выражении уменьшился на 15,8%.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. По их мнению, цена арматуры в середине ноября выросла более чем на 50% из-за возросшего спроса на металлопродукцию на экспортных рынках. Минпромторг начал изучать возможность введения пошлин на продукцию, идею поддержала ФАС РФ.

В то же время ассоциация "Русская сталь" обращала внимание на то, что доля металлопроката в стоимости квадратного метра составляет от 3% до 6,55% в зависимости от типа строения. То есть ее влияние на стоимость квадратного метра минимально. Введение вывозных пошлин приведет к снижению поступлений в федеральный бюджет, предупреждали металлурги. При Минпромторге была создана рабочая группа для разрешения ситуации. Было предложено, в частности, перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.