"Биннофарм групп" планирует выпускать "Фавипиравир" для лечения COVID-19

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Фармацевтический холдинг "Биннофарм групп" (входит в АФК "Система") и компания Glenmark договорились о локализации производства противовирусного препарата "Фавипиравир", предназначенного в том числе для лечения COVID-19 на площадках "Биннофарм групп" в Московской области и Ставрополе, говорится в сообщении "Биннофарм групп".

"Фармацевтический холдинг "Биннофарм групп", объединяющий портфельные компании АФК "Система" - АО "Алиум" (включает АО "Биннофарм") и ОАО "Синтез" (включает ЗАО "Биоком") и компания Glenmark Pharmaceuticals Limited (Glenmark) договорились о локализации производства противовирусного препарата "Фавипиравир", предназначенного в том числе для лечения COVID-19 на площадках "Биннофарм групп" - заводе "Алиум" в поселке Оболенск Московской области и "Биоком" в Ставрополе", - отмечается в сообщении.

Документы на получение регистрационного удостоверения поданы в Министерство здравоохранения РФ в конце 2020 года.

"Несмотря на начало массовой вакцинации, потребность в препаратах для лечения COVID-19 остается высокой. Препараты фавипиравира получили одобрение Минздрава и потребность в нем высока, поэтому после завершения необходимых процедур мы оперативно начнем поставки этого лекарственного средства, произведенного для нас по контракту на заводе Glenmark в Индии, который сертифицирован по стандартам российского GMP, а также параллельно локализуем производство "Фавипавира" на наших площадках", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Биннофарм групп" Рустема Муратова.

Поставщиком субстанции для производства "Фавипиравира" на площадках "Биннофарм групп" станет Glenmark Pharmaceuticals Limited.

"Биннофарм групп" - российский фармацевтический холдинг полного цикла, производит дженериковые препараты разных нозологий. Объединяет пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России: АО "Алиум" (ранее "Оболенское" в Серпуховском районе Московской области), АО "Биннофарм" (две площадки - в Зеленограде и Красногорске), ОАО "Синтез" (Курган), ЗАО "Биоком" (Ставрополь). Портфель препаратов холдинга включает более 450 наименований. Холдинг образован в 2020 г. в результате объединения пакетов акций фармацевтических активов АФК "Система".

Glenmark Pharmaceuticals Ltd. - международная фармацевтическая компания, в основе деятельности которой научные исследования и разработка инновационных лекарственных препаратов. Компания ведет свою деятельность более чем в 50 странах. Основной специализацией компании являются онкология, дерматология и респираторные заболевания, включая аллергический ринит.