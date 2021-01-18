Путин поручил включить в дорожную карту по развитию нефтехимии месторождения в Арктике

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил актуализировать дорожную карту по развитию нефтехимического комплекса РФ до 2025 года, включив в нее меры по обеспечению реализации перспективных нефтегазохимических кластеров в Арктике. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли, опубликованном на сайте Кремля.

В том числе в дорожную карту по развитию нефтехимии должны быть включены месторождения с ресурсами нефти, газа и газового конденсата, а также проект создания арктического газохимического кластера в районе поселка Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе.

План мероприятий по развитию нефтегазохимического комплекса, согласно поручению президента, должен быть актуализирован до 30 июня 2021 года.

Также в поручении главы государства отмечается, что до 30 июня должен быть рассмотрен вопрос о целесообразности внесения в налоговое законодательство РФ изменений, предусматривающих возможность применения инвестиционного коэффициента, увеличивающего размер вычета в виде суммы исчисленного акциза (в том числе повышенного), организациями, использующими нефтяное сырье, прямогонный бензин и пропилен в качестве сырья в нефтегазохимическом производстве, при условии участия таких организаций в инвестиционных соглашениях.

Поддержка "Восточного нефтехимического комплекса"

Президент также утвердил поручение правительству совместно с "Роснефтью" и "Газпромом" до 31 мая 2021 года рассмотреть меры поддержки "Восточного нефтехимического комплекса", а также изучить возможность обеспечения ВНХК природным газом из ресурсной базы "Газпрома".

"Рассмотреть вопрос о возможных мерах государственной поддержки акционерного общества "Восточная нефтехимическая компания", включая меры налогового стимулирования", - говорится в документе.

"Рассмотреть вопрос об обеспечении "Восточного нефтехимического комплекса" природным газом из ресурсной базы публичного акционерного общества "Газпром", - отмечается в сообщении.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин 1 декабря на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли с участием президента России Владимира Путина предложил расширить перечень мер по стимулированию производства этана и СУГ (сжиженный углеводородный газ). По его словам, это требуется в том числе для успешной реализации проекта ВНХК на Дальнем Востоке.

До этого Сечин во время доклада президенту РФ Владимиру Путину в августе говорил, что компания готова возобновить строительство ВНХК при фискальных условиях, обеспечивающих рентабельность проекта.

Сечин указывал, что "Роснефть" временно отложила реализацию проекта из-за изменения налогового режима. По его словам, компании нужна в этом вопросе стабильность, которая позволила бы планировать экономику этого предприятия минимум на 30 лет. Путин тогда поручил главе "Роснефти" оформить и представить предложения.

О ВНХК

"Роснефть" планировала построить нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс в Приморском крае в две очереди - нефтепереработка мощностью 12 млн тонн в год и нефтехимия мощностью 3,4 млн тонн в год. Изначально предполагалось, что для его реализации будет привлечена китайская компания ChemChina. Однако впоследствии "Роснефть" сообщала, что намерена определиться с партнером по ВНХК в течение двух лет, а к осени 2018 года - с окончательной конфигурацией проекта.

Поддержка производителей каучука

Президент также поручил к 30 июня подготовить изменения в налоговое законодательство, предусматривающие использование демпфирующего механизма при реализации компаниями синтетического каучука.

Налогообложение будет зависеть от биржевой цены на натуральный каучук на внешних рынках, исходя из необходимости обеспечения в долгосрочном периоде нейтральности для федерального бюджета и компаний-производителей синтетического каучука при применении такого механизма, сказано в документе.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов заявил в интервью ТАСС, что Минфин обсуждает поддержку российских производителей каучука в форме введения отрицательного акциза.

Президент также поручил до 31 мая разработать меры поддержки производителей малотоннажной и среднетоннажной химической продукции до 2030 года, что должно позволить увеличить объемы выпуска такой продукции к 2025 и 2030 годам на 30% и 70% соответственно по сравнению с 2020 годом. Путин также поручил утвердить перечень приоритетных проектов производства малотоннажной и среднетоннажной химии.

Ранее данную тему поднимал глава "Сибура" Дмитрий Конов в ходе совещания по развитию нефтегазохимии России с участием президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, президент поручил в срок до 30 июня в целях стимулирования внутреннего спроса на нефтегазохимию разработать и утвердить "дорожную карту" ускоренной модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых превышает 60%, с использованием инновационных материалов отечественного производства.

Институт нефтегазовых технологических инициатив

В списке поручений также сказано, что "Роснефть", "Лукойл" "Новатэк", "Сургутнефтегаз", "Русснефть", "Зарубежнефть", "ТАИФ" и "Иркутская нефтяная компания" изучат вопрос присоединения к составу учредителей Института нефтегазовых технологических инициатив.

"Рекомендовать публичным акционерным обществам "Нефтяная компания "Роснефть", "Лукойл", "Новатэк", "Сургутнефтегаз", "Нефтегазовая компания "Русснефть", акционерным обществам "Зарубежнефть" и "ТАИФ", и обществу с ограниченной ответственностью "Иркутская нефтяная компания" рассмотреть вопрос о вхождении этих компаний в состав учредителей автономной некоммерческой организации "Институт нефтегазовых технологических инициатив", - отмечается в документе.

Наряду с этим, нефтяные компании могут рассмотреть вопрос о подписании с институтом меморандума о сотрудничестве с целью развития стандартизации в нефтегазовой сфере и получения статуса наблюдателя.

В феврале 2020 года на территории Инновационного Центра Сколково была зарегистрирована автономная некоммерческая организация "Институт нефтегазовых технологических инициатив" (АНО "ИНТИ"). На тот момент ее соучредителями были ПАО "Газпром нефть", ПАО "СИБУР Холдинг" и ПАО "Татнефть". В декабре прошлого года совет директоров "Газпрома" формально одобрил участие ПАО "Газпром" в этом институте.

Средства ФНБ

Путин поручил правительству изучить вопрос увеличения объема средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые привлекаются Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для инвестиций в нефтегазохимические проекты.

"Рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения объема средств Фонда национального благосостояния, привлекаемых акционерным обществом "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" для реализации проектов в нефтегазохимической промышленности", - отмечается в документе.

Предложения должны быть представлены к 31 мая 2021 года.

Ранее РФПИ была выделена квота в размере 10% от ФНБ для реализации инфраструктурных проектов. Средства ФНБ задействованы в ряде проектов с участием РФПИ, в частности, при строительстве нефтехимического комплекса "Запсибнефтехим" "Сибура", который был запущен 1 декабря 2020 года.