Газовоз "Кристоф де Маржери" впервые прошел по Севморпути в январе без ледокола

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Арктический танкер-газовоз "Кристоф де Маржери" 16 января в 20:20 мск достиг траверза мыса Дежнева, завершив переход по трассе Северного морского пути в восточном направлении, впервые транспортировка российского СПГ по данному маршруту была обеспечена в январе. Об этом говорится в сообщении "Совкомфлота".

Переход осуществлялся в рамках коммерческого рейса по доставке партии сжиженного газа проекта "Ямал СПГ" из порта Сабетта в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Результаты перехода подтверждают, что временные рамки коммерческой перевозки грузов в восточном секторе российской Арктики в осенне-зимний период возможно расширить на один-два месяца, и это позволяет еще на шаг приблизиться к организации круглогодичной безопасной навигации на всем протяжении трассы Северного морского пути, отметили в "Совкомфлоте". Продолжительность перехода газовоза до мыса Дежнева от выхода из морского канала Обской губы составила 10 суток 21 час. Судно преодолело расстояние в 2474 морских мили. На всем протяжении трассы Северного морского пути "Кристоф де Маржери" осуществлял самостоятельное плавание без сопровождения ледокола, поддерживая при этом безопасную с учетом ледовой обстановки и ограниченной видимости скорость. Около 65% всего ходового времени судно осуществляло движение кормой вперед, реализуя заложенный в его конструкцию принцип двойного действия. Средняя скорость плавания составила 9,5 узла.

Полярная ночь и белые медведи

Капитан газовоза "Кристоф де Маржери" Сергей Гень сообщил ТАСС, что переход был тщательно спланирован заранее, судно было обеспечено ледовыми прогнозами, спутниковыми снимками и аналитическими выкладками.

"Мы представляли, что нас ожидает. Ледовая обстановка соответствовала прогнозам, основную сложность представляли участки с большим количеством ледяных торосов. Мы поддерживали безопасную скорость с учетом ледовой обстановки, весь переход осуществлялся в условиях полярной ночи и ограниченной видимости. В этих условиях мы использовали инфракрасные камеры для наблюдения за ледовой обстановкой - искали участки, где есть разломы, где есть так называемая слабина во льду, где есть старые ледовые каналы, трещины. Тем самым мы смогли с применением современного оборудования повысить безопасность плавания и увеличить среднюю скорость движения", - рассказал он.

"Судно чувствовало поддержку береговых структур флота, это позволило выбрать наиболее безопасный и экономически эффективный маршрут. Рекомендованный маршрут сравнивался с текущей обстановкой, и мы корректировали тактику по месту", - добавил Гень.

В рейсе, продолжил капитан, не обошлось и без встреч с местной фауной - когда судно проходило пролив Лонга, а вокруг начало ненадолго светать, экипаж заметил белых медведей.

"Когда мы преодолевали торосы, увидели большую группу белых медведей - около 19 особей. Они охотились на нерпу. Два медведя оказались за торосами по ходу нашего движения. Пытались обойти их - мы вправо, и они вправо. Мы влево, и они влево. Нам пришлось сбавить ход и даже остановиться в 50 м от них, чтобы образуемые трещины не напугали зверей. Медведи некоторое время бежали впереди, потом все-таки свернули. Только после этого мы дали ход", - сказал Гень.

По его словам, пришлось даже наращивать мощность для преодоления тяжелого льда после остановки. "Для того, чтобы спасти медведей, нам пришлось на это пойти. Мы понимаем, что мы гости, остров Врангеля, как говорят, "колыбель" для белых медведей, и мы как вежливые гости вели себя аккуратно", - заключил он.

Путь к круглогодичной навигации

"Многовековая мечта российских первопроходцев - открыть круглогодичную навигацию в восточном секторе Арктики - на наших глазах становится еще на один шаг ближе. Это позволяет повысить эффективность использования СМП в интересах национальной экономики и способствует успешной реализации масштабных промышленных проектов в устье реки Обь и на всем протяжении Арктической зоны РФ в целом. При этом уменьшение продолжительности рейса при использовании СМП по сравнению с традиционным южным маршрутом через Суэцкий канал обеспечивает не только экономическую эффективность, но и существенное сокращение "углеродного следа" от грузоперевозок", - подчеркнул генеральный директор "Совкомфлота" Игорь Тонковидов, слова которого приводит компания.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев в свою очередь отметил, что накопленный "Совкомфлотом" опыт операций в Арктике позволит компании обеспечить безопасную и бесперебойную доставку на мировой рынок российских экспортных грузов, в частности СПГ, на который приходится существенная доля намеченного грузооборота Севморпути.

В 2010-2011 годах "Совкомфлот" и "Новатэк" совместно с "Атомфлотом" организовали серию экспериментальных транзитных рейсов по Севморпути, которые доказали техническую возможность и экономическую целесообразность использования трассы для крупнотоннажных грузовых перевозок. Эти рейсы заложили основу для реализации масштабных газовых проектов в устье Оби. В 2017 году "Совкомфлот" ввел в эксплуатацию первый в мире арктический ледокольный газовоз СПГ - "Кристоф де Маржери". Это головное судно серии судов, спроектированных для круглогодичной транспортировки сжиженного газа в рамках проекта "Ямал СПГ". Грузовместимость судна - 172,6 тыс. куб. м. Танкер отличается высокой ледопроходимостью (ледовый класс Arc7), маневренностью и мощностью, что позволяет ему безопасно работать в экстремальных климатических и ледовых условиях высоких широт. В 2020 году "Кристоф де Маржери" стал первым в истории крупнотоннажным грузовым судном, которое преодолело трассу Севморпути в восточном направлении в мае, на два месяца раньше традиционного начала навигации.