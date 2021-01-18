ЦБ и участники рынка ищут компромисс в вопросе допуска простых инвесторов к риску

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Банк России и профессиональные участники рынка договорились о смягчении ограничений для неквалифицированных инвесторов при совершении сделок на финансовом рынке. Об этом ТАСС рассказал глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. Так, простые инвесторы смогут частично совершать сделки репо и торговать иностранными акциями на организованном рынке.

В декабре 2020 года Банк России представил поправки в ряд действующих законов, согласно которым структурные и инвестиционные облигации, производные финансовые инструменты (ПФИ), репо и кредитное плечо попадали для "неквалов" под запрет до 2023 года. В ходе консультаций участники рынка смогли добиться смягчения ограничений на ряд продуктов и продолжают обсуждать оставшиеся разногласия.

"У индустрии остались еще вопросы касательно данного законопроекта. Банк России сейчас занимается его доработкой, чтобы передать в комитет [Госдумы по по финансовому рынку], - рассказал Тимофеев добавив, что обсуждение оставшихся к первому чтению разногласий может продолжится перед вторым.

Срок действия вводимых ограничений был также изменен. Теперь запрет на совершение сделок будет действовать до 1 октября 2021 года, а не до конца 2022 года, как предполагалось ранее.

Тимофеев пояснил, что в соответствии с дорожной картой, которую НАУФОР и Национальная финансовая ассоциация (СРО НФА) согласовали с ЦБ, базовый стандарт тестирования должен быть принят в марте. "Весной тестирование может начаться как предварительное, закон это допускает, а с 1 октября оно станет обязательным", - рассказал он.

ЦБ пошел на уступки

Банк России согласился сохранить для простых инвесторов возможность совершать сделки с плечом при условии, что брокеры будут запрашивать специальное согласие со стороны клиентов на подключение услуги маржинальной торговли перед тем, как предоставлять ее, рассказал Тимофеев.

"Банк России обеспокоен, что некоторые клиенты могут совершать сделки с плечом, не желая того. Поэтому необходимо обязать брокеров убедиться, что клиенты согласны с тем, что сделка будет маржинальной, и отдают себе отчет в рисках. Саморегулируемые организации в свою очередь должны будут проследить за этим", - добавил он.

Помимо прочего, регулятор пошел на послабления в вопросах сделок репо. "Мы работаем сейчас над формулировкой части законопроекта, касающейся допуска неквалифицированных инвесторов к сделкам репо. Пока под исключения попадают только сделки с центральным контрагентом", - пояснил глава НАУФОР.

Помимо прочего, участники рынка смогли договориться о том, что торгуемые на организованном рынке иностранные ценные бумаги, в том числе евробонды, как с российским элементом, так и без, будут доступны "неквалам".

Под запретом для простых инвесторов остаются структурные продукты. Также под вопросом остаются полномочия Банка России в части ограничений заключения договоров брокеров с неквалифицированными инвесторами. "Об этом мы спорим, потому что полномочия ЦБ сформулированы исключительно широко и целиком зависят от его усмотрения", - также рассказал Тимофеев.