Минсельхоз поручил регионам до 1 марта составить дорожную карту по пожарной безопасности

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Минсельхоз поручил регионам РФ до 1 марта составить дорожную карту по обеспечению пожарной безопасности, говорится в сообщении министерства.

Так, первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов провел совещание по вопросам обеспечения пожарной безопасности на объектах АПК при проведении сезонных полевых работ в 2021 году.

"По итогам мероприятия регионам поручено до 1 марта сформировать дорожную карту по обеспечению пожарной безопасности", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнул Хатуов, ведомство также рассчитывает на усиление муниципального земельного контроля и государственного земельного надзора, осуществляемого Россельхознадзором, Росприроднадзором и Росреестром. По данным министерства, в 2020 году комплекс профилактических мер позволил не допустить серьезных пожаров на объектах АПК - по информации регионов, были зафиксированы только незначительные возгорания. По словам первого замминистра, важным направлением работы по предотвращению пожаров является введение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. Так, в прошлом году было вовлечено порядка 1 млн га, ожидается, что в текущем году показатель сохранится на том же уровне. Кроме того, регионам необходимо не допускать выжигания пожнивых остатков и прокладывать минерализованные полосы.

В министерстве также напомнили, что в 2020 году вступили в силу новые правила противопожарного режима - документ устанавливает порядок организации производства и содержания территорий, зданий и сооружений на объектах сельхозназначения. Кроме того, в настоящее время Минсельхоз прорабатывает вопрос о непредставлении господдержки собственникам сельхозземель, которые нарушают данные требования.