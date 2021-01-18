В Коми реализовали три крупных проекта в сфере освоения лесов

СЫКТЫВКАР, 18 января. /ТАСС/. Реализация трех крупных инвестиционных проектов в области освоения лесов завершена в Республике Коми, предприятия вложили суммарно около 4 млрд рублей инвестиций. В данный момент в регионе реализуются еще четыре проекта с объемом инвестиций в 10 млрд рублей, сообщил в понедельник глава Коми Владимир Уйба.

"Завершилась реализация сразу трех очень крупных проектов в сфере лесопереработки. Один из них был признан завершенным Минпромторгом России буквально на днях, 14 января. Это проект ООО "ПечораЭнергоРесурс" по созданию лесоперерабатывающего производства по глубокой переработке древесины в поселке Троицко-Печорск. Сегодня реализуются еще четыре крупных инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций более 10 млрд рублей", - сообщил Уйба в видеокомментарии, размещенном на странице Коми "ВКонтакте".

Реализация приоритетных инвестпроектов позволила создать более 1,5 тыс. рабочих мест. Выход этих предприятий к 2023 году на полную проектную мощность обеспечит рост объемов лесозаготовок более чем на 2,3 млн кубометров в год и увеличение объемов производства на 500 тыс. кубометров пиломатериалов в год, сообщил Уйба.

По его словам, компания "ПечораЭнергоРесурс" вложила за 10 лет 2,2 млрд рублей в строительство инновационного завода по комплексной переработке древесины в Троицко-Печорском районе. Сейчас завод включает биржу сырья, линию сортировки бревен, два цеха лесопиления, два сушильных тоннеля, сортировочные линии пиломатериалов, цех по производству мебельного щита, цех по производству эфирных масел, цех по выпуску пеллет, гараж и административно-бытовой корпус, котельную, пожарно-насосную станцию, склады готовой продукции. Компания начала выпускать пеллеты премиального качества и отправляет их на экспорт в страны Евросоюза. Строится второй пеллетный цех, который будет производительнее первого.

Завершен также проект строительства в поселке Казлук Усть-Вымского района завода по производству конструктивных элементов деревянного домостроения. Компания "Лесозавод №1" инвестировала с 2009 года около 1,2 млрд рублей. Создан лесопильно-деревообрабатывающий завод, лесозаготовительное и транспортное подразделения. Готовая продукция поставляется на внутренний рынок и на экспорт в страны Азии, Европы, СНГ, а побочная продукция - технологичная щепа - поставляется на предприятия в Коми. В Казлуке создано 260 рабочих мест, компания активно помогает местным властям развивать инфраструктуру, строить лесные дороги, мосты, модернизировать сети ЖКХ. Предприятие "Промтех-инвест" вложило более 413 млн рублей в создание лесоперерабатывающего производства в селе Куниб Сысольского района, создано 120 рабочих мест.

Один из лидеров лесопереработки в Коми - компания "Лузалес" - реализует третий приоритетный инвестиционный проект по модернизации и расширению производственных мощностей, объем инвестиций - около 3,3 млрд рублей. Планируется строительство современного производства высококачественных пиломатериалов, пеллетного завода мощностью 180 тыс. тонн в год, фанерного завода мощностью свыше 50 тыс. кубометров в год и ТЭЦ для утилизации древесных отходов. В планах у "Лузалес" и четвертый инвестиционный проект - завод по производству фанерных плит, сообщила глава региона.

С пользой для экономики и без вреда людям

Статус приоритетного проекта дает инвесторам серьезные льготы - предоставление лесных участков в аренду без проведения аукциона и право на применение понижающего коэффициента 0,5 при расчете платы за арендованные лесные участки на срок, зависящий от объема инвестиций - до пяти лет.

"На сегодня Республика Коми является одним из лидеров в стране по количеству проектов, включенных Минпромторгом России в перечень приоритетных в области освоения лесов. Безусловно, лесопромышленный комплекс был, есть и будет лидером экономического развития региона. Но могут ли такие проекты вредить инфраструктуре, разбивать дороги и мосты? Конечно, не должны", - сказал глава Коми.

На данный момент для сохранения дорог в регионе рассматривается вопрос только зимнего вывоза леса, воссоздания системы сплава леса по рекам, а также подведения железнодорожных путей к местам заготовки, прокладки промышленных дорог и вывоза железнодорожным транспортом.

Кроме того, глава региона поставил задачу лесопереработчикам по созданию в регионе окончательных продуктов с высокой добавленной стоимостью - не только доски, но и мебельные щиты и мебель, домокомплекты, чтобы "основной продукт создавался в Коми и все основные налоги оставались здесь".

"По факту мы также видим, что, к сожалению, предприятия выбрасывают большое количество отходов, загрязняют окружающую среду и наносят ущерб здоровью людей, которые проживают рядом. Здесь все рычаги у нас в руках, нужно наводить порядок. Производители готовы к этому, понимая, что недопустимо создание лидерского продукта и одновременно нанесение ущерба здоровью человека", - подытожил глава региона.