"Известия": в Росавиации предложили создать лоукостеры в Сибири и на Дальнем Востоке

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Бывший первый заместитель главы Минтранса РФ и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько поручил проработать вопрос по созданию лоукостеров в Сибири и на Дальнем Востоке, и 20 января авиакомпании выступят в Росавиации на совещании по этому вопросу. Об этом во вторник пишут "Известия" со ссылкой на документы регулятора и источники в компаниях и агентстве.

По сведениям издания, на мероприятие приглашены представители S7 Airlines, "Уральских авиалиний", Utair, Red Wings, "Азимута" и "Ямала", а также "Сбера". На совещании планируется обсудить целесообразность создания новых авиакомпаний, специализирующихся на низкотарифных перевозках, или формирования соответствующего сегмента на базе действующих; кроме того, запланировано обсуждение необходимых мероприятий для создания режима благоприятствования для оперирования лоукостеров, отмечают "Известия", ссылаясь на повестку мероприятия.

Газета пишет, что изначально поручение создать новые лоукостеры дал министр транспорта РФ Виталий Савельев.

В ноябре Савельев, который на тот момент был кандидатом на пост главы Минтранса, заявил, что в России должно быть больше низкобюджетных авиаперевозчиков.

На данный момент в России есть только один лоукостер - "Победа", компания начала полеты в 2014 году.