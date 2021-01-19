Минфин предложил налоговые льготы для резидентов САР в обмен на инвестиции

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Законопроект о совершенствовании налоговых режимов в специальных административных районах (САР) Калининграда и Дальнего Востока, подготовленный Минфином России, предусматривает снижение ставки налога на вывод капитала с 15% до 10% при условии, что компания вложит 300 млн рублей в развитие инфраструктуры территории и создаст не менее 15 рабочих мест. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.

Также проектом закона предлагается понизить налог на прибыль до 5%, ввести послабления для резидентов САР, которые занимаются добычей полезных ископаемых за рубежом в формате совместных предприятий или по концессионным соглашениям. В частности, речь идет об освобождении от налогообложения доходов, сгенерированных за границей, если они составляют не более 20% всей выручки.

Издание отмечает, что Минфин будет настаивать на физическом присутствии резидентов в специальных административных районах, если эти компании хотят воспользоваться льготами.

По информации газеты, проект закона уже направлен на согласование в правительство.

Специальные административные районы созданы во Владивостоке на острове Русский и в Калининграде на острове Октябрьский. Там действуют особые режимы валютного регулирования, резиденты получают ряд льгот, в том числе освобождаются от налога на доходы, полученные в виде дивидендов.