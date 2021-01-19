Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,83 руб.

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снижается на 0,23%, до 73,8275 руб., курс евро - на 0,18%, до 89,2625 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:40 мск курс доллара находился на уровне 73,7075 руб. (-0,39%), евро опускался до 89,1675 руб. (-0,28%).

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,99% - до $55,29 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,29% и торгуется на уровне $52,57 за баррель.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,22% и достигал 3479,53 пункта, индекс РТС - на 0,4%, до 1480,80 пункта.

К 10:50 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 3483,65 пункта (+0,34%), а РТС - на уровне 1489,8 пункта (+1,01%).