Уровень безработицы в Гонконге достиг максимума за 16 лет

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 января. /ТАСС/. Уровень безработицы в Гонконге из-за последствий пандемии поднялся в декабре на 0,3 процентных пункта и достиг 6,6%. Это стало максимальным показателем за последние 16 лет, сообщил во вторник департамент переписи и статистики местного правительства.

"Ситуация на рынке труда вновь ухудшилась из-за четвертой волны локальной эпидемии, начавшейся со второй половины ноября", - отметил секретарь (министр) по вопросам труда и социального обеспечения Ло Чжигуан.

Гонконгская экономика вступила в стадию рецессии с осени 2019 года, что стало следствием продолжительных массовых антиправительственных протестов, а также китайско-американской торговой войны. До того момента уровень безработицы держался на уровне 2,8%, а затем стал расти. Пандемия нанесла новый удар по целому ряду отраслей - торговле, общепиту, туризму.

Основу экономики этого специального административного района Китая составляет сектор услуг, который дает 93% объема валового внутреннего продукта.