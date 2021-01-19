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Пандемия COVID-19

Белоруссия планирует производить российскую вакцину от коронавируса на своей территории

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Белоруссия тесно сотрудничает с российскими специалистами для того, чтобы постепенно перейти на производство на своей территории российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил во вторник премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, встречаясь с послом РФ в Минске Дмитрием Мезенцевым.

"Ведомства (Белоруссии и РФ - прим. ТАСС) плотно взаимодействуют. В ближайшее время мы должны выйти на постепенную локализацию производства в Беларуси [российской вакцины]", - сказал белорусский премьер, слова которого приводит его пресс-служба.

Теги
БелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий ФедоровичПандемия COVID-19Головченко, Роман Александрович
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