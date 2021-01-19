Российский автопром поддержал повышение утильсбора для допфинансирования господдержки

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. "Автоваз", "Камаз" и "Группа ГАЗ" поддержали повышение ставок утилизационного сбора в качестве меры, которая позволит увеличить объем финансирования программ стимулирования спроса на автомобили российского производства. Об этом ТАСС сообщили представители автоконцернов.

Речь в первую очередь идет о дополнительном финансировании госпрограмм льготного автокредитования и лизинга, на которые в 2021 году выделено 12,7 млрд рублей. Автоконцерны считают, что источником их допфинансирования могли бы служить средства, вырученные с повышенной ставки утилизационного сбора.

Ранее в ассоции "Объединение автопроизводителей России" сообщили о рисках роста цен на автомобили российского производства на 3-8% в первом квартале 2021 года (связано с резким удорожанием цен на металлопродукцию). По их мнению, нивелировать проблему можно с помощью увеличения финансирования программ льготного автокредитования и лизинга.

Мнение автопроизводителей

"Резкий рост цен на металл, который произошел в конце года и продолжается сейчас, может привести к ухудшению положения автомобильных заводов и к росту цен на автомобили. И это еще на фоне стагнации на рынке, связанной с пандемией. Поэтому мы полностью поддерживаем предложение о необходимости увеличения объёмов программ стимулирования рынка в 2021 году. И в этой ситуации индексация утилизационного сбора в соответствии с изменением курсов валют - логичный подход, тем более что в последние годы постоянно снижались таможенные пошлины на ввоз автомобильной техники и поэтому общий уровень защиты локального производства остается сбалансированным", - сообщили в пресс-службе "Группы ГАЗ".

В "Автовазе" отмечают, что Минпромторг РФ создал эффективную систему поддержки автомобильной промышленности. Таким образом, повышение утилизационного сбора не окажет никакого негативного влияния ни на компанию, ни на её клиентов. "Мы также надеемся, что средства, полученные от утилизационного сбора, будут направляться правительством, в том числе, на поддержку локализационных проектов в отрасли и стимулирование рыночного спроса на автомобили, что означает поддержку российских покупателей. Со своей стороны "Автоваз", конечно, поддерживает государственную политику, направленную на углубление локализации и стимулирование спроса", - рассказали в пресс-службе компании.

"В условиях пандемии меры государства по стимулированию спроса на грузовую технику показали свою эффективность. Отечественные производители, в том числе и "Камаз", в последние годы провели масштабную модернизацию производства и вывели на рынок продукцию, которая полностью покрывает потребности потребителей во всех сегментах грузовой техники. Чтобы потребители могли обновлять свои парки современной экологичной техникой необходимо продолжить меры стимулирования спроса. В том числе и за счет увеличения утильсбора", - сообщили в пресс-службе "Камаза".

В "Соллерсе" также видят серьезные угрозы, связанные с резким ростом цен на металл и подчеркивают важность увеличения объемов финансирования госпрограмм автокредитования и лизинга. "По нашим прогнозам, средств, которые заложены в бюджет 2021 года на эти цели, хватит на полноценную реализацию программ только в течение первого квартала текущего года", - уточнили в группе.

Утилизационный сбор

Как ранее сообщал источник ТАСС, правительство планирует проиндексировать утилизационный сбор на автомобили и спецтехнику. По информации издания "Коммерсантъ", речь идет об изменении ставок без корректировки коэффициентов. В целом повышение составит около 30%. Инициатива объясняется необходимостью сохранить уровень барьера для импорта, учтя в нем девальвацию рубля.

Утилизационный сбор введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Изначально его платили только импортеры, а с 2014 года - все автоконцерны, однако для локализованных автоконцернов ввели промсубсидии, сопоставимые с размером сбора. Обязательное условие их получения - подписанный с Минпромторгом РФ специнвестконтракт. Правительство решило в декабре 2020 года дифференцировать промсубсидии в зависимость от локализации производства.