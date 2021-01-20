Продажи легковых машин с пробегом в России в 2020 году выросли на 1,7%

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в 2020 году выросли на 1,7% по сравнению с 2019 годом, составив 5,5 млн, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"В 2020 году объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 5 млн 496,5 тыс. единиц, что на 1,7% больше, чем в 2019 г. (5 млн 404,5 тыс. шт.)", - отмечается в сообщении.

Эксперты агентства указывают, что по итогам декабря объем вторичного рынка легковых автомобилей в России вырос на 16,6% до 536,8 тыс. единиц.

Лидером на авторынке перепродаж в 2020 году стали автомобили Lada, несмотря на падение на 4,7% - до 1,3 млн авто. На втором месте машины Toyota, перепродажи которых выросли на 3,7% - до 619,7 тыс. шт. Замыкает тройку Nissan - перепродажи этого японского бренда выросли на 3,8%, до 315,5 тыс. авто. Следом идут Hyundai - 305,3 тыс. перепроданных автомобилей (+7,3%) и Kia - 299 тыс. машин (+12,8%).

При этом самой продаваемой моделью 2020 года на рынке автомобилей с пробегом стал Ford Focus - 130,7 тыс. шт. (-1,8%). На втором месте - Lada 2114 (124,5 тыс. машин, -8,9%), топ-3 занимает Hyundai Solaris - 118 тыс. (+8,2%). Четвертое и пятое места занимают Kia Rio (117 тыс. шт., +15,2%) и Toyota Corolla (105,4 тыс. шт., +1,6%).

Данные по авторынку "Автостат" подготавливает на основе регистраций в ГИБДД.