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ВТБ внедрил онлайн-покупку автомобиля в кредит через приложение банка

В банке уточнили, что при оформлении заявки клиент указывает марку и модель автомобиля, его стоимость, а также размер первоначального взноса, сумму и срок кредита

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Банк ВТБ запустил услугу по оформлению кредита на автомобиль с помощью мобильного приложения банка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"Привычная модель покупки автомобиля в салоне, как и получение кредита, на фоне пандемии существенно изменилась - клиенты готовы приобретать автомобили 100% дистанционно. Мы упрощаем этот процесс и переводим его в онлайн, это стратегически важная для нас задача. С сегодняшнего дня в ВТБ можно оформить автокредит в мобильном приложении, что становится финальным шагом по созданию нами полностью цифровой выдачи кредита", - прокомментировал нововведение начальник управления "Автокредитование" ВТБ Иван Жигарев, слова которого приводит пресс-служба банка. На первом этапе сервис стал доступен для пользователей Android, с февраля - iOS.

В банке уточнили, что при оформлении заявки клиент указывает марку и модель автомобиля, его стоимость, а также размер первоначального взноса, сумму и срок кредита, после чего дает согласие на обработку данных и получает SMS с окончательным решением. При одобрении кредита потребуется один раз посетить офис банка или автосалон партнера - для подписания документов.

ВТБ входит в топ-3 лидеров российского рынка автокредитования. За 11 месяцев 2020 года банк выдал более 82,8 тысячи автокредитов на сумму 71 млрд рублей.

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