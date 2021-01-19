"Роснефть" выиграла аукцион на Северо-Олгуйдахский участок недр в Якутии

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. "Роснефть" объявили победителем конкурса на пользование недрами Северо-Олгуйдахского участка недр в Якутии. Компания заплатит 987,45 млн рублей при начальном разовом платеже в 64 млн рублей, следует из материалов Роснедр.

В аукционе также приняли участие "Сургутнефтегаз" и "РНГ Энерго". Запасы нефти участка по категории D1 (прогнозные - прим. ТАСС) составляют 49,7 млн тонн, газа - 98,8 млрд куб. м.

В свою очередь "Сургутнефтегаз" выиграл у "Роснефти" торги на Южно-Березовский аукцион в Якутии, заплатив за него 719 млн рублей при начальном разовом платеже в 17,2 млн рублей. Запасы нефти участка по категории D1 составляют 2,5 млн тонн, газа - 25 млрд куб. м.

Обе лицензии выдали компаниям на 25 лет.