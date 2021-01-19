Эксперт: Байдену могут не понадобиться новые санкции против "Северного потока - 2"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Администрация избранного президента США Джозефа Байдена не станет вводить новые санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2", чтобы не портить отношения с Германией. Такое мнение во вторник выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

По его словам, Байден однозначно будет выступать против завершения строительства газопровода. Тем не менее он воздержится от шагов, которые могут вызывать раздражение у немецкой политической элиты, поскольку будет рассматривать укрепление диалога с ФРГ в качестве своего приоритета на европейском направлении.

"Уже сейчас США в лице не только и не столько [президента страны] Дональда Трампа, а в лице американского истеблишмента, в лице так называемого глубинного государства сделали все, чтобы заморозить "Северный поток" или даже добиться его отмены", - сказал эксперт в ходе онлайн-конференции "США: от мирных выборов до мятежа", организованной Государственным академическим университетом гуманитарных наук совместно с Институтом США и Канады РАН.

Эти действия уже дали определенный эффект. В частности, Суслов обратил внимание на заявление холдинга "Газпром", который во вторник не исключил приостановку реализации или даже полную отмену проекта. "Вряд ли администрация Байдена пойдет на новые санкции против "Северного потока - 2", если политическое руководство Германии будет по-прежнему формально выступать за этот газопровод. Мне кажется, что уже введенных санкций США достаточно, чтобы поставить под вопрос проект", - резюмировал аналитик.

Возрождение трансатлантического единства

Суслов ожидает, что приход Байдена к власти приведет к определенному оживлению в отношениях между США и Европой, одной из объединяющих тем может стать конфронтация с Россией. "Усилится идеологический фактор, в первую очередь на антироссийской основе", - пояснил эксперт. Он считает, что администрация Байдена будет, скорее, делать ставку на противопоставление "свободного мира" во главе с США и так называемого мира авторитарных государств, куда будут отнесены Россия и Китай.

"Одним из основных приоритетов администрации Байдена во внешней политике и в части восстановления американского имиджа в международных отношениях, американского лидерства будет преодоление, хотя бы частичное, того кризиса, который углубился в трансатлантических отношениях в период президентства Дональда Трампа, и улучшение отношений с западноевропейскими странами, в первую очередь с Германией", - сказал аналитик.

Тем не менее сближение Европы и США в краткосрочной перспективе не разрешит тех проблем, которые так явно обозначились в их отношениях при Трампе. Например, Вашингтон взамен на большее уважение и внимание к союзникам в Европе потребует их лояльности и поддержки в сдерживании Китая. Для некоторых стран ЕС это будет достаточно болезненно.

Суслов предсказал, что Байден, пусть и в менее жесткой форме, нежели его предшественник, будет добиваться от европейцев выполнения обязательств по оборонным расходам в рамках НАТО. "Среди этих проблем следует назвать то, что внешняя политика для него будет по-прежнему в значительной степени являться инструментом внутренней политики. И европейцы это почувствуют", - продолжил эксперт. Так, США продолжат вести протекционистскую торговую политику, поскольку внутри страны нет запроса на возвращение к модели свободной торговли.

О санкциях США

Власти США во вторник расширили санкции в отношении РФ. В частности рестрикции вводятся против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток - 2", и его собственника - компании "КВТ-Рус".

Ранее "Газпром" в меморандуме к новому размещению бондов холдинга выступил с заявлением о том, что не исключает приостановку реализации или полную отмену проекта "Северный поток - 2" в случае резкой смены политической ситуации.