Нигерия ведет переговоры с Россией и Индией о закупках вакцин от COVID-19

ПРЕТОРИЯ, 19 января. /ТАСС/. Нигерия ведет переговоры с Россией и Индией по вопросу закупки у них крупных партий вакцин от коронавируса, которые не требуют очень низких температур для хранения и перевозки. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на главу агентства первичной медицинской помощи Нигерии Фейсала Шуайба.

"В настоящее время мы ведем переговоры с Россией и Индией, чтобы получить больше вакцины, так как не планируем вкладывать излишние средства в медицинское оборудование для обеспечения очень низких температур для хранения вакцин", - заявил Шуайб. Он подчеркнул, что вакцины, которые власти намерены использовать в стане для массовой вакцинации населения, должны будут получить сертификат от национального регулятора.

Глава нигерийского агентства посетил один из центров в столице страны Абудже, где будет храниться партия вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Около 100 тыс. доз этой вакцины должны поступить в Нигерию к началу февраля в рамках международного механизма COVAX. Данная вакцина, по словам Шуайба, требует специального медицинского оборудования, способного обеспечивать очень низкие температуры. Это создает для абсолютного большинства стран Африки значительные проблемы, так как на континенте нет в достаточном количестве холодильников со сверхнизкими температурами.

Шуайб подчеркнул, что правительство Нигерии поставило цель вакцинировать от COVID-19 в ближайшие два года 70% населения страны. На текущий день в Нигерии проживает около 206 млн человек.

Большинство стран Африки являются участниками COVAX - международного механизма, запущенного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Он призван помочь с созданием производственных мощностей и закупкой вакцин от COVID-19. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для развивающихся государств. Согласно оценкам специалистов, через COVAX в текущем году можно будет вакцинировать около 20% населения Африки.