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Власти Боливии намерены придать новый импульс совместному с Росатомом проекту

Президент страны Луис Арсе уточнил, что речь идет о строительстве Центра ядерных исследований и технологий

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 января. /ТАСС/. Правительство Боливии, приступившее к работе в ноябре прошлого года, хочет придать новый импульс проекту строительства Центра ядерных исследований и технологий, участие в котором принимает госкорпорация "Росатом". Об этом сообщил во вторник президент страны Луис Арсе.

"Мы сегодня принимали представителей корпорации "Росатом". Мы снова активируем проект строительства Центра ядерных исследований и технологий, чтобы усилить борьбу с раком и улучшить наше сельскохозяйственное производство", - написал президент в Twitter.

Россия и Боливия 6 марта 2016 года заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и сооружении центра ядерных исследований и технологий на площадке в городе Эль-Альто на высоте 4,1 тыс. м над уровнем моря. Отмечалось, что проект полностью финансируется за счет средств Боливии.

Теги
БоливияРоссияАрсе, Луис
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