Более 200 ресторанов и кафе закрылись за год в центре Москвы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 200 ресторанов и кафе закрылись в центре Москвы по итогам 2020 года, это на 35% больше показателя 2019 года. Такие данные содержатся в исследовании консалтинговой JLL.

"За 2020 год на центральных торговых улицах Москвы закрылось 208 заведений общественного питания, что на 35% превышает аналогичный показатель за 2019 год", - говорится в материалах.

Уточняется, что в общей структуре закрытий в центре столицы доля ресторанов и кафе составила 46%. Следом за сегментом общественного питания следует сегмент "банки и услуги" - 46 закрытий по итогам 2020 года. Всего в 2020 году в центральном стрит-ритейле Москвы закрылось 455 операторов.

Сегмент общественного питания оказался одним из наиболее пострадавших из-за ограничений, связанных с пандемией, прокомментировал руководитель отдела исследований компании JLL Владислав Фадеев. "Операторы, располагающиеся на центральных улицах, почувствовали это еще сильнее из-за значительного снижения трафика и туристического потока в центре города… Не во всех случаях удавалось достичь взаимовыгодных соглашений, что привело к увеличению количества закрытых за 2020 год ресторанов и кафе", - приводятся его слова в исследовании.

По итогам 2020 года доля свободных коммерческих помещений в центре Москвы составила 15,5%, что на 6,8 п. п. превышает вакантность конца 2019 года. "На текущий момент это самый высокий уровень за пять лет", - добавляется в материалах.