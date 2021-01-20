"Газпром нефть" начала в Омске строительство комплекса гидроизодепарафинизации

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. "Газпром нефть" начала строительство комплекса гидроизодепарафинизации на Омском заводе смазочных материалов, он будет производить основу для синтетических смазочных материалов и позволит компании полностью отказаться от использования импортных базовых масел. Об этом говорится в сообщении компании.

Проектная мощность - 220 тыс. тонн в год. Инвестиции "Газпром нефти" составят более 32 млрд руб.

"Новый комплекс сможет полностью обеспечить потребность наших заводов в высококачественном сырье, необходимом для производства современных синтетических масел. Замещение импортных аналогов собственными базовыми маслами II и III группы поможет снизить себестоимость готовых моторных масел и повысить их конкурентоспособность", - заметил заместитель генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.

Сырье для производства базовых масел будет поступать с установки гидрокрекинга комплекса глубокой переработки нефти, который в 2021 году начнет работу на Омском НПЗ. "Такое решение интегрирует процесс производства синтетических базовых масел в единую технологическую цепочку, обеспечит дополнительное производство востребованной рынком продукции и повысит показатель глубины переработки нефти на Омском НПЗ", - отметили в компании.

Новый комплекс также расширит ассортимент премиальных синтетических смазочных материалов брендов G-Energy и Gazpromneft, позволив к 2030 году увеличить долю "Газпром нефти" на российском рынке фасованных масел до 25%.