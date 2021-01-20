Белоруссия ограничила ввоз птицы из Краснодарского края

МИНСК, 20 января. /ТАСС/. Власти Белоруссии ограничили ввоз продукции птицеводства из Краснодарского края России из-за отмеченных там случаев птичьего гриппа. Об этом сообщило в среду агентство БелТА со ссылкой на Департамент ветеринарного и продовольственного надзора белорусского министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Департамент отмечает, что, по данным Всемирной организации по охране здоровья животных, в Краснодарском крае зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим в Белоруссии с 22 января вводятся временные ограничения на ввоз в Белоруссию из этого российского региона живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая дичь).

Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Белоруссию из Краснодарского края.

Птицефабрика в станице Новомышастовской Краснодарского края была закрыта на карантин из-за появления очага птичьего гриппа. Об этом сообщила в первой половине января администрация региона.

Птичий грипп - остро протекающее вирусное заболевание, затрагивающее сельскохозяйственных, домашних и диких птиц, с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов. Вспышки этой болезни приводят к массовой гибели зараженной птицы, что приносит большой экономический ущерб. Все птицы в очагах этого заболевания отчуждаются и уничтожаются.