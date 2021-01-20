Два уникальных алмаза ювелирного качества добыли в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 20 января. /ТАСС/. Два крупных алмаза ювелирного качества добыты на месторождении имени В. Гриба в Мезенском районе Архангельской области, говорится в среду в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Меньше чем за месяц на горно-обогатительном комбинате (ГОКе) им. В. Гриба АО "АГД Даймондс" добыты два крупных алмаза ювелирного качества. Так, незадолго до Нового года, 24 декабря, добыт алмаз массой 186,54 карата. Ему уже присвоено имя Федота Шубина, выдающегося русского скульптора XVIII века, родившегося в Архангельской области. И в начале 2021 года новая находка. 16 января добыт алмаз массой 51,57 карата", - говорится в сообщении.

В 2020 году на ГОКе было добыто 4,1 миллиона карат алмазов. Среди них семь уникальных камней. Четыре алмаза названы в честь людей, внесших большой вклад в дело развития геологоразведки и алмазодобычи на Русском Севере: Георгия Георгиева, Юрия Константинова, Бориса Попова и Николая Лаверова.

Еще один крупный алмаз получил имя Вагита Алекперова, принимавшего масштабное участие в строительстве горно-обогатительного комбината им. В. Гриба. В честь писателя Федора Абрамова, 100-летие со дня рождения которого отмечалось в 2020 году, назван алмаз массой 106,24 карата. Седьмым крупным алмазом стал "Федот Шубин".

Налоговые отчисления компании в бюджет Архангельской области в 2020 году составили 2,3 млрд рублей.

Месторождение алмазов им. В. Гриба является одним из крупнейших в мире, занимает четвертое место по запасам в России и седьмое в мире. На предприятии трудятся более 1,2 тыс. человек.