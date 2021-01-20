Компании Петербурга заключили контракты на 5 млрд рублей для развития Арктики в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Более 130 предприятий Санкт-Петербурга с апреля по декабрь 2020 года заключили контракты на сумму почти 5 млрд рублей, направленные на развитие и освоение Арктической зоны РФ. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе городского комитета по делам Арктики.

"Более 130 предприятий Петербурга обеспечат АЗ (Арктическую зону - прим. ТАСС) РФ товарами, работами и услугами в целях освоения и развития Арктики. Контракты были заключены по результатам открытых конкурсных процедур, организованных в апреле-декабре 2020 года. 4,7 млрд рублей в рамках заключенных контрактов будут направлены на решение важных стратегических задач в Арктическом регионе", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, поставка услуг и продукции из Санкт-Петербурга будет произведена во все арктические регионы страны. Более 40% средств по контрактам пойдут на развитие сферы здравоохранения, 30% - на строительство дорог, 20% - на судостроение и развитие транспортной инфраструктуры, 5% - на развитие промышленности, 3% - на подготовку кадров, а также 2% - на развитие IT-сферы, обеспечение экологической безопасности и развитие культуры.

Петербург активно участвует в проектах по развитию Арктики. На городских верфях ведется строительство аварийно-спасательных и вспомогательных судов, на Балтийском заводе заложены атомные ледоколы нового поколения по проекту 22220. В образовательных организациях Петербурга проходит обучение судовых команд ледокольного флота страны.

Городской комитет по делам Арктики и власти Якутии подписали соглашение о сотрудничестве и начали совместную исследовательскую деятельность на базе научно-образовательного центра "Север: территория устойчивого развития". Кроме того, ряд предложений от Санкт-Петербурга вошли в стратегию развития Арктической зоны РФ до 2035 года, утвержденную президентом РФ Владимиром Путиным.