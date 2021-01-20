В ГИБДД сообщили, что сделать ТО авто можно у любого оператора

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госавтоинспекция РФ сообщила, что для проведения техосмотра автомобилей можно обращаться к любому оператору в любой пункт ТО вне зависимости от места регистрации транспорта.

"Госавтоинспекция информирует, что для проведения технического осмотра можно обратиться к любому оператору в любой пункт техосмотра вне зависимости от места государственной регистрации транспортного средства. Сведения о пунктах, на которых возможно пройти технический осмотр транспортных средств, размещены в открытом доступе на сайте Российского союза автостраховщиков", - сказали ТАСС в ГИБДД России.

Также в ведомстве отметили, что проведение технического осмотра без предоставления транспортного средства и проведения проверки его состояния на предмет соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств не допускается.

"По результатам технического осмотра в случае соответствия транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств оператором оформляется диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении", - подчеркнули в ГИБДД.

В ведомстве напомнили, что с 1 марта такая карта будет оформляться в электронном виде. Диагностическая карта, оформленная операторами техосмотра до 1 марта, в соответствии с действующим законодательством будет актуальной до наступления срока следующего ТО.

"Информацию о наличии действующей диагностической карты и сроках ее действия после 1 марта 2021 года можно будет получить на официальном сайте Госавтоинспекции. В случае, если диагностическая карта оформлена на транспортное средство, в отношении которого не проведен технический осмотр или при проведении технического осмотра которого выявлено несоответствие этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности, такая диагностическая карта может быть аннулирована", - заключили в ГИБДД.