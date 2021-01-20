Эксперты считают, что укрепление рубля ограничено отметкой в 73 рубля за доллар

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Совокупность таких фундаментальных факторов, как позитивная динамика сырьевых цен и ослабление доллара на мировом валютном рынке способствовали укреплению рубля. Однако потенциал роста валюты РФ сегодня ограничен отметкой в 73 рубля за доллар, а оказывающие давление риски не теряют актуальности, рассказали ТАСС опрошенные эксперты.

Укрепление рубля происходит в силу нескольких факторов, в первую очередь за счет уверенного роста нефтяных котировок, которые с начала года прибавили около 10% и преодолели отметку $56 за баррель Brent. "Рост цен на нефть происходит благодаря восстановлению баланса на рынке и одностороннему решению Саудовской Аравии о временном сокращении производства", - пояснил руководитель отдела инвестиционных продуктов "Тинькофф инвестиции премиум" Евгений Дорофеев.

Во-вторых, инвесторы по-прежнему позитивно смотрят на перспективы развивающихся стран. Растет и интерес к "компаниям стоимости" на рынке акций, что также влияет на стоимость рубля, добавил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Спросу способствует в том числе скорая инаугурация нового президента США, добавили экономисты Ренессанс Капитал по России и СНГ. Слабеет и сам доллар (индекс DXY с начала недели потерял около 1%) в преддверии нового стимулирующего пакета в США на $1,9 трлн.

"Рынки позитивно восприняли заявление кандидата на пост главы Минфина США Джанет Йеллен, которая призвала американских законодателей действовать масштабно перед угрозой серьезной рецессии, имея в виду скорейшее принятие нового пакета стимулов экономики США на $1,9 трлн, недавно представленного Джо Байденом", - рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Потенциал рубля ограничен

Восходящая динамика рубля в последние дни все же отстает от роста нефти и мировых рынков, подчеркнул Бабин. Укреплению российской валюты препятствует очередное ухудшение геополитической обстановки, угрожающее более серьезными антироссийскими санкциями, пояснил эксперт.

"Санкционная риторика в отношении России усиливается и новая администрация в США настроена на достаточно решительные действия по новым экономическим ограничениям. Пока данный риск нивелируется позитивом на внешних рынках, но уже вскоре он может выйти на первый план", - добавил Дорофеев, подчеркнув, что не исключает роста курса доллара в I квартале вплоть до отметки 80 рублей.

В свою очередь старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова считает, что укрепление рубля может продлиться еще пару дней, пока рынок не захочет выровнять положение валют в отсутствии новых катализаторов. Определенную поддержку на следующей неделе окажет очередной налоговый период в России, но его влияние довольно ограниченно, добавила эксперт.

К ослаблению рубль может подтолкнуть и "осознание" участниками рынка, что эпидемиологическая ситуация в мире далека от приемлемой, а восстановление мировой экономики вряд ли начнется в ближайшие 3-6 месяцев, добавил аналитик "Финам" Андрей Маслов отметив, что это касается в целом большинства рисковых активов.

Публикация слабой экономической статистики в США и Европе также может способствовать росту американской валюты и снижению рубля, рассказал главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Есть и опасения, что ослабление отечественной валюты могут спровоцировать ускорение инфляции и продажи нерезидентами облигаций федерального займа (ОФЗ) в связи с планами Минфина по их объемному выпуску, отметил Брагин.

Прогноз по рублю к началу февраля

По прогнозам ИАЦ "Альпари", торги долларом к началу февраля будут проходить в пределах 73-75 рублей, евро - 88,75-91 рублей.

В "Финаме" ожидают, что доллар будет колебаться в диапазоне 72,5-75 рублей, евро - 88-90,5 рублей.

В "Велес капитал" прогнозируют курс в районе 74-75 рублей за доллар и 89-90 рублей за евро.

В "БКС Мир инвестиций" ожидают доллар в районе 73-75,3 рубля, а также допускают, что в случае неподтверждения санкционных опасений и продолжения роста нефтяных цен американская валюта может уйти в район 70 рублей.