Систему новой городской мобильности спроектируют в 11 российских городах в 2021 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Система новой городской мобильности, предполагающая в том числе использование экологичного транспорта, будет спроектирована в 2021 году в 11 городах России, которые стали финалистами конкурсного отбора в рамках программы "Моя дорога". Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Система подразумевает переход городов от обычного режима движения, в котором преобладают частные автомобили, к более устойчивой модели городской и региональной мобильности, основанной на использовании общественного транспорта и экологически чистых видов транспорта, включая электробусы и электромобили, велосипеды и другой безмоторный транспорт, а также пешую ходьбу.

"В ближайшее время в этих 11 городах будут сформированы муниципальные штабы по реализации программы "Моя дорога" и до конца 2021 года системно внедрены ключевые инициативы по новой городской мобильности, актуальные для данной территории", - сказала руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева, слова которой приводит пресс-служба.

В АСИ уточнили, что Великий Новгород, Нефтекамск, Лабытнанги, Шатура, Сочи, Волжский, Новомосковск, Петропавловск-Камчатский, Астрахань, Нижний Новгород и Набережные Челны "получили возможность применения прогрессивных решений и практик по новой городской мобильности от агентства и "РосдорНИИ" в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". В том числе в этих городах будет внедрен стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды применительно к реконструкции и строительству уличной дорожной сети.

Всего в голосовании приняли участие 79 населенных пунктов из 32 регионов России, за них отдали свои голоса свыше 94 тыс. активных горожан. "Многие заметили, что маленьким городам и поселениям было сложно конкурировать в голосовании с крупными городами. Поэтому оргкомитет конкурсного отбора ввел дополнительное условие, которое позволило создать равные шансы для победы. Так, при выборе победителей комиссия конкурсного отбора учитывала численность населения муниципального образования, а именно соотношение количества набранных голосов к количеству жителей города. Таким образом, вместо изначально запланированных пяти победителей в финал вышло сразу 11 городов", - пояснила Журавлева.

Гендиректор "РосдорНИИ" Алексей Варятченко, комментируя итоги голосования, отметил, что участие граждан из различных уголков страны в реализации программы "Моя дорога" позволит "создать наиболее привлекательное и комфортное пространство с учетом климатических и региональных особенностей". По его словам, "РосдорНИИ" обеспечит муниципальные штабы экспертной поддержкой, что позволит более качественно и эффективно реализовать проект.

О программе

Пилотная программа "Моя дорога" реализуется АСИ совместно с "РосдорНИИ" при поддержке Министерства транспорта РФ. Ее цель - максимально вовлечь граждан страны в процесс реализации дорожных проектов, изменить отношение людей к качеству строящихся дорог и дорожной инфраструктуры. Программа позволяет наладить эффективный механизм обратной связи, сверять стратегические направления отраслевой работы с интересами граждан, делать все, чтобы они были непосредственными участниками нацпроектов.