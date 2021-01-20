"Газпром" заявил, что поставки газа в Турцию 19 января превысили контрактные объемы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Поставки газа в Турцию 19 января составили 96 млн кубометров, превысив суточные контрактные объемы. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"Турецкий поток" и "Голубой поток" работают эффективно и надежно", - сообщает холдинг.

Министр природных ресурсов и энергетики Турции Фатих Донмез в среду в Twitter сообщил, что 19 января Турция побила очередной рекорд по объему потребления газа - 280 млн кубометров. Наибольшее потребление в минувший вторник продемонстрировали Стамбул (51,7 млн кубометров), Анкара (23,9 млн кубометров) и Измир (13,9 млн кубометров).

"Мы успешно удовлетворили рекордный спрос, обеспечив рекордные поставки газа без каких-либо ограничений", - написал министр.

Накануне в Турции было потреблено 274,2 млн кубометров газа, сообщил ранее в соцсети Фатих Донмез.