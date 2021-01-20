Постпред РФ при ЕС: позиция США по "Северному потоку - 2" вряд ли изменится при Байдене

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Вашингтон вряд ли поменяет свою позицию относительно строительства газопровода "Северный поток - 2" после прихода к власти в США президента-демократа Джозефа Байдена. Об этом заявил в среду постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия-24".

"По "Северному потоку - 2", откровенно говоря, вряд ли следует питать большой оптимизм в части возможного пересмотра линии Соединенных Штатов, так что здесь будет сложнее", - сказал он.

Власти США во вторник расширили санкции в отношении РФ. В частности рестрикции вводятся против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток - 2", и его собственника - компании "КВТ-Рус". Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента Джозефа Байдена будет делать все возможное, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток - 2", и намерена пытаться убедить в этом партнеров в Евросоюзе.