Минсельхоз начал проработку цен в случае проведения зерновых интервенций в 2021-2022 годах

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Минсельхоз РФ начал проработку уровня цен в случае проведения при необходимости в 2021-2022 годах зерновых интервенций, следует из материалов министерства.

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещено уведомление о начале разработки проекта приказа об определении предельных уровней минимальных цен на зерно урожая 2021 года в целях проведения государственных закупочных интервенций в 2021-2022 годах, а также об определении предельных уровней максимальных цен на зерно в целях проведения государственных товарных интервенций в 2021-2022 годах.

В уведомлении отмечается, что зерновые интервенции будут проводиться при необходимости, и пока планируемым сроком вступления в силу документа указан март 2021 года.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен. В рамках закупочных интервенций государство для поддержки производителей приобретает у аграриев зерно в интервенционный фонд, а в рамках товарных - продает, чтобы не допустить роста цен. Интервенции по закупке зерна в последний раз проводились для урожая 2016 года.

О возобновлении продажи зерна из госфонда Национальная товарная биржа объявила 14 января 2021 года, первые торги прошли 20 января и завершились безрезультатно.