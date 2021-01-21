Эксперты: цены на массовые товары вырастут на 1-4% при декарбонизации мировой логистики

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Полная декарбонизация глобальных цепочек поставок наиболее массовых категорий товаров увеличит затраты для конечного покупателя на 1-4%. Об этом говорится в сообщении консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) по итогам проведенного совместно с Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) исследования.

В исследовании Net-Zero Challenge: The Supply Chain Opportunity (проблема углеродной нейтральности: возможность декарбонизации цепочки поставок (снижение до нуля углеродного следа) были проанализированы восемь глобальных логистических цепочек, на которые приходится более 50% мировых углеродных выбросов: продукты питания, строительство, мода, товары повседневного спроса, электроника, автомобили, профессиональные услуги и грузовые перевозки.

"Результаты исследования показали, что в среднесрочной перспективе их полная декарбонизация увеличила бы затраты конечного потребителя всего на 1-4%", - отмечают авторы исследования. В качестве примера они отмечают, автомобиль из стали с нулевым углеродным следом обойдется покупателю на 2% дороже, хотя запуск производства такой стали может быть значительной инвестицией для металлургической компании.

Зато, так как многие из цепочек поставок носят глобальный характер, снизятся выбросы даже в тех странах, которые пока не считают проблему изменения климата приоритетной. По мнению Найджела Топпинга, представителя Рамочной конвенции ООН по изменению климата, решение проблемы углеродных выбросов в цепочках поставок может изменить правила игры в глобальной борьбе с потеплением климата.

Затраты на декарбонизацию

Патрик Херхольд управляющий директор и партнер Центра климатических инициатив BCG добавил, что сама декарбонизация логистики не затратна. По его словам, около 40% выбросов в рамках восьми основных цепочек поставок можно сократить за счет организационных мер или затрат в размере не более €10 на тонну эквивалента CО2.

При этом наиболее заметными возможностями по декарбонизации обладают компании, непосредственно работающие с потребителями: большая часть их углеродного следа приходится на цепочки поставок, а не на прямые выбросы в процессе производства. Так, у Nestle прямые выбросы, связанные с производством продукции, составляют всего 5% их углеродного следа. "В среднем, в сфере электроники цепочка поставок охватывает 77% выбросов, в строительстве - 80%, в товарах повседневного спроса - 90%", - отмечают авторы исследования.

Выступая в качестве заказчиков, такие компании могут стимулировать быструю декарбонизацию своих поставщиков. "Чтобы реализовать эту возможность, необходимо обеспечить правильное взаимодействие между правительствами и компаниями", - отметил Доминик Вогрей, управляющий директор ВЭФ.

О ВЭФ

Доклад о декарбонизации логистики публикуется в преддверии запланированной ВЭФ на 25-29 января традиционной ежегодной "Давосской недели" - дискуссии с участием глав государств и правительств, видных политиков и ученых, лидеров мирового бизнеса из более 70 стран. Из-за пандемии дискуссия на этот раз пройдет в онлайн-формате.

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она проводит ежегодно в Давосе встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и видных экспертов в различных сферах деятельности. В этом году встреча в Давосе не состоится, а ежегодное заседание ВЭФ пройдет в мае в Сингапуре. Членами ВЭФ являются около 1 000 крупных компаний и организаций.