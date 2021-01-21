Торги в США завершились рекордным для дня инаугурации ростом с вступлением Байдена на пост

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже завершилась в среду рекордным ростом основных котировок. Рост биржевых показателей в день инаугурации Джозефа Байдена стал рекордным с 1985 года, когда 40-й президент США Рональд Рейган приступал ко второму сроку исполнения своих обязанностей.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones повысился на 271,31 пункта (0,88%) и установился на отметке 31 201,83 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 55,30 пункта (1,46%) и оказался на отметке 3 854,21 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 268,97 пункта (2,04%), до 13 466,15 пункта.

Росту S&P 500, как отмечает агентство Bloomberg, также способствовала новость о том, что число платных подписчиков американского сервиса потокового видео Netflix впервые превысило отметку 200 млн. Как отметили аналитики телеканала Fox News, взлету котировок помимо этого помогло намерение Байдена в первый же день своего пребывания на посту президента подписать 17 исполнительных указов, актов и директив, среди которых планы вернуться во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Парижское соглашение по климату.

Нефть марки WTI подешевела. К 16:22 по времени Восточного побережья США (00:20 мск) цена поставок энергоносителя в марте снизилась на $0,22 (0,41%), до $53,09.