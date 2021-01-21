МОСКВА, 21 января./ТАСС/. Китайский автопроизводитель Haval отзывает в России более 16 тыс. кроссоверов F7 и F7X, проданных с мая 2019 года по январь 2021 года, говорится в сообщении компании.

"Отзывная кампания началась 20 января 2021 года, - говорится в сообщении. - Вероятно нарушение герметичности топливной системы некоторых автомобилей при низкой температуре в связи с потенциальной возможностью повреждения топливных трубок при транспортировке".

В Haval также подчеркнули, что все работы будут проведены в официальных дилерских центрах компании и будут бесплатными.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Haval в России в 2020 году выросли на 41%, до 17,4 тыс. автомобилей.

Haval - российская "дочка" китайского автоконцерна Great Wall. Компания владеет заводом в Тульской области, где выпускаются три вида внедорожников марки Haval (H9, кроссовер F7 и купе-кроссовер F7x). Мощности завода позволяют выпускать около 70 тыс. автомобилей в год.