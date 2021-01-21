ЕЭК прекращает действие пошлины в 34,22% на железнодорожные колеса из Украины

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) с 22 января прекращает действие антидемпинговой пошлины в размере 34,22% в отношении железнодорожных колес из Украины. Об этом говорится в сообщении ЕЭК.

"Антидемпинговая мера в отношении железнодорожных колес из Украины прекращает свое действие с 22 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЕЭК, пошлина применялась с 22 января 2016 года для защиты от недобросовестной ценовой конкуренции со стороны иностранных поставщиков, которая наносила материальный ущерб отрасли Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В 2018 году ставка была увеличена с 4,75 до 34,22% от таможенной стоимости в связи с усилением демпинговой политики. При этом с 25 августа 2019 года по 1 июня 2020 года действие меры приостанавливалось, чтобы не допустить дефицита в железнодорожных колесах на рынке ЕАЭС в связи с резким ростом спроса.

В настоящее время производство железнодорожных колес осуществляется в Российской Федерации и в Республике Казахстан на мощностях следующих компаний: АО "Евраз НТМК", АО "ВМЗ", ТОО "Проммашкомплект".