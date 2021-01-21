Минвостокразвития разработает концепцию проведения ВЭФ в условиях пандемии

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Концепция проведения Восточного экономического форума (ВЭФ), позволяющая решить ключевые задачи мероприятия в условиях пандемии коронавируса разработает Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава ведомства Алексей Чекунков.

"Если форум проведут не в традиционном формате, я надеюсь, мы сможем предложить некий формат, который будет интереснее, чем просто "квадратики лиц" выступающих людей с помощью мессенджеров и телеприсутствия. Мы сейчас прорабатываем концепцию и предложим организационному комитету под руководством [вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе] Юрия Петровича Трутнева такую концепцию, которая обеспечит решение задач ВЭФ. Предполагается качественное обсуждение вопросов развития наших ключевых восточных территорий, новой повестки развития экономики в пост-пандемическую эпоху, повестки технологического развития, потому что технологии очень быстро развиваются", - сказал он.

В июне 2020 года фонд "Росконгресс", выступающий организатором ВЭФ, сообщил о переносе форума.

В 2019 году участники ВЭФ подписали 270 соглашений на сумму более 3,4 трлн рублей, что на 13% больше, чем годом ранее. В форуме приняли участие более 8 500 человек из 65 государств, в том числе почти 1 300 представителей СМИ.